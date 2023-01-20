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Политолог Андрей Лавров: «Главный ресурс современного государства – это люди»

Политолог Андрей Лавров: «Главный ресурс современного государства – это люди»

Как возможность для иностранных инвесторов получить в упрощенном порядке вид на жительство в России повлияет на экономику страны – комментируют участники «Экспертного клуба Челябинской области».

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