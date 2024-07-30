Племянник Трампа заявил, что будет голосовать за Харрис, и назвал своего дядю сумасшедшим

Племянник бывшего президента США, кандидата в главы государства от республиканцев Дональда Трампа Фред намерен голосовать на выборах за вице-президента страны Камалу Харрис, если она официально станет кандидатом от демократов.
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