Стало известно, какое «обещание» дал Джонсон Путину по Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы пытался осенью 2021 года заверить российского президента Владимира Путина, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО, пишет газета Daily Express со ссылкой на книгу американского журналиста Боба Вудворда «Война».