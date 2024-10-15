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Стало известно, какое «обещание» дал Джонсон Путину по Украине

Стало известно, какое «обещание» дал Джонсон Путину по Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы пытался осенью 2021 года заверить российского президента Владимира Путина, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО, пишет газета Daily Express со ссылкой на книгу американского журналиста Боба Вудворда «Война».

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