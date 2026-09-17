Ярославль вздохнул свободно: движение в сторону Москвы наконец-то открыто!

Вот это приятная новость для всех, кто каждый день крутит баранку в Ярославле! Губернатор Михаил Евраев только что сообщил, что движение транспорта в сторону Москвы полностью восстановлено.
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