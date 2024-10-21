В Керчи приостановили деятельность медклиники за подделку документов

В медицинской организации выдавались заключения об отсутствии противопоказаний для допуска к работе лицам, которые фактически такие медицинские осмотры не проходили, на заключениях проставлены штампы и подписи врачей, выполненные не ими.
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