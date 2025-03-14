День 15 марта в истории

Международный день борьбы с исламофобией. Памятная дата ООН была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в марте 2022 года по инициативе Пакистана и Организации исламского сотрудничества.
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