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Пятый канал

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От «Солидарности» и денег НАТО до угроз: Сикорский вызвался «победить» Россию

От «Солидарности» и денег НАТО до угроз: Сикорский вызвался «победить» Россию

За право стать «главным защитником демократии» у них там очередь выстраивается, на самом деле. Такое ощущение, что идут смотрины на конкурсе «боевых» петушков: а ну, кто побойчее? Кому зерна, в смысле американских деньжат, подкинуть? Заметив, что между Вашингтоном и Берлином наметился разлад, в дело включилась Польша.

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