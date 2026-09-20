От «Солидарности» и денег НАТО до угроз: Сикорский вызвался «победить» Россию

За право стать «главным защитником демократии» у них там очередь выстраивается, на самом деле. Такое ощущение, что идут смотрины на конкурсе «боевых» петушков: а ну, кто побойчее? Кому зерна, в смысле американских деньжат, подкинуть? Заметив, что между Вашингтоном и Берлином наметился разлад, в дело включилась Польша.