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Судьба человека. "Ей увлекались многие": Смирнитский рассказал о чувствах к Вертинской

Судьба человека. "Ей увлекались многие": Смирнитский рассказал о чувствах к Вертинской

Знаменитый Портос, народный артист России Валентин Смирнитский в новом выпуске программы "Судьба человека" признался, что в годы учебы в Щуке испытывал нежные чувства к Марианне Вертинской, которая в ту пору не была обделена вниманием мужчин.

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