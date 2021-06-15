Судьба человека. "Ей увлекались многие": Смирнитский рассказал о чувствах к Вертинской

Знаменитый Портос, народный артист России Валентин Смирнитский в новом выпуске программы "Судьба человека" признался, что в годы учебы в Щуке испытывал нежные чувства к Марианне Вертинской, которая в ту пору не была обделена вниманием мужчин.
Знаменитый Портос, народный артист России Валентин Смирнитский в новом выпуске программы "Судьба человека" признался, что в годы учебы в Щуке испытывал нежные чувства к Марианне Вертинской, которая в ту пору не была обделена вниманием мужчин.
Свежие комментарии