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Мировое обозрение

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Бойцы «Севера» не дали ВСУ перебросить подкрепление из Великого Бурлука

Бойцы «Севера» не дали ВСУ перебросить подкрепление из Великого Бурлука

Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки сорвали три попытки украинского командования перебросить резервы из Великого Бурлука в сторону Ольховатки на Харьковском направлении.

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