Житель дома на проспекте Королева в ночь на 1 января услышал подозрительные хлопки, доносящиеся из парадной.
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Житель дома на проспекте Королева в ночь на 1 января услышал подозрительные хлопки, доносящиеся из парадной.