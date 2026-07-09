Что происходит с Космосом? Тяжелое прошлое и скандальные выходки Дмитрия Дюжева

Роль Космоса в «Бригаде» наложила серьезный отпечаток на восприятие личности звезды. Многие зрители видели в Дмитрии Дюжеве наркомана из сериала, а артистизм и манерность актера только усугубляли положение.
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