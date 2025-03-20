Надежда Цветкова: теперь точно знаю, что сделала правильный выбор

Водитель ГУП «Пассажиравтотранс» – о победе в премии «Город в лицах» Победа в конкурсе «Город в лицах» принесла мне много положительных эмоций! Этот конкурс лишний раз подтверждает, что мы занимаемся важным делом.
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