Покровск! Наша авиация утюжит скопление ВСУшников: дальше Авдеевки - у противника нет вариантов

Следует отметить, что ранее ВСУ были вынуждены отступить подальше от Авдеевки. Действия противника предопределены эффективной работой нашей артиллерии и БПЛА Ранее писали: Срочно! Под Самарой на железной дороге непонятный предмет, поезда остановили, работают оперативные службы Об остановке поездов на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская сообщает Куйбышевская железная дорога.