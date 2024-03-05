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Покровск! Наша авиация утюжит скопление ВСУшников: дальше Авдеевки - у противника нет вариантов

Покровск! Наша авиация утюжит скопление ВСУшников: дальше Авдеевки - у противника нет вариантов

Следует отметить, что ранее ВСУ были вынуждены отступить подальше от Авдеевки.  Действия противника предопределены эффективной работой нашей артиллерии и БПЛА Ранее писали: Срочно! Под Самарой на железной дороге непонятный предмет, поезда остановили, работают оперативные службы Об остановке поездов на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская сообщает Куйбышевская железная дорога.

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