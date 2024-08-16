ABC News: жительницу США арестовали за попытку завладеть поместьем Элвиса Пресли

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки объявило об аресте женщины из штата Миссури за мошенничество с целью лишить семью Элвиса Пресли миллионов долларов и права собственности на поместье Грейсленд.
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