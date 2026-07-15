Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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За что сидел в лагере отец Савелия Крамарова

  Савелия Крамарова вся страна знала как человека с самым смешным лицом советского кино. Косоглазый жулик из «Джентльменов удачи», Петруха… нет, Федя из «Двенадцати стульев», незадачливый Илюха из «Неуловимых мстителей» — казалось, этот человек создан для того, чтобы зритель хохотал.

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