За что сидел в лагере отец Савелия Крамарова

Савелия Крамарова вся страна знала как человека с самым смешным лицом советского кино. Косоглазый жулик из «Джентльменов удачи», Петруха… нет, Федя из «Двенадцати стульев», незадачливый Илюха из «Неуловимых мстителей» — казалось, этот человек создан для того, чтобы зритель хохотал.