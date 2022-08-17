Замминистра обороны РФ Булгаков рассказал о работе Департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал «Звезде» о работе Департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества, действующего в составе Минобороны.
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал «Звезде» о работе Департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества, действующего в составе Минобороны.
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