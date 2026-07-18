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Царьград

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Климатолог Фаццини объяснил, чем вызвана аномальная жара в Европе

Климатолог Фаццини объяснил, чем вызвана аномальная жара в Европе

Итальянский учёный рассказал, что волны жары в Европе стали длиннее, а похолодания — короче.Кратковременные вторжения холодного воздуха больше не могут надолго прерывать периоды экстремальной жары в Европе из-за дисбаланса в движении воздушных масс.

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