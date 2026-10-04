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Иркутск Сегодня

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Уникальное растение Байкала: ученые исследуют рябчик дагана, занесенный в Красную книгу

В Байкальском заповеднике в рамках гранта «Узнай и помоги: краснокнижный мир Байкала» изучается редкое растение рябчик дагана (Fritillaria dagana), внесённое в Красную книгу РФ.

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