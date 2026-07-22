⚡️Хорошие новости⚡️ Обновленный офис Сбербанка для обслуживания частных лиц, расположенный на переулке Казачки Анны, вновь заработал на своем старом месте.
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⚡️Хорошие новости⚡️ Обновленный офис Сбербанка для обслуживания частных лиц, расположенный на переулке Казачки Анны, вновь заработал на своем старом месте.
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