Сийярто: Венгрия приветствует инициативу КНР и Бразилии по Украине

Венгрия приветствует инициативу Китая и Бразилии по Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Мы приветствуем заявление Китая и Бразилии», — цитирует Об этом сообщает «EUROMORE» его слова на ПМЭФ.
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