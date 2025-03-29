В результате обстрелов ДНР ранен ребенок

ВСУ за последние сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 боеприпаса. Об этом сообщает 30 марта пресс-служба управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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