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Тайное замужество Надежды Михалковой: дочь от губернатора Югры Руслана Кухарука

Тайное замужество Надежды Михалковой: дочь от губернатора Югры Руслана Кухарука

Надежда Михалкова во второй раз вышла замуж. Супругом 40-летней актрисы и младшей дочери Никиты Михалкова стал 47-летний губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук — в этом браке у пары родилась дочь.

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