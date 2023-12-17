Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 822 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фил
    Головой надо думать, когда что-то делаешь, а не задницей.За что и поплатились.Четвертого ученог...
  • Juri Kosh
    Вспомнили СМЕРШ,надо вспомнить и Шараги.Предатели должны искупить вину работой,а не сидением в колонии.Очередной ученый-...
  • Владимир Росс
    Чушь.  Не надо было доводить до такого огромного количества хаотично перемещающихся по РФ иностранцев, да ещё и ещё в...Дефицит водителей...

Путин анонсировал воссоздание Ленинградского военного округа

Путин анонсировал воссоздание Ленинградского военного округа

Решение связано со вступлением Финляндии в НАТО. Президент РФ выразил опасения по этому поводу, предупредил о возможных негативных последствиях и подчеркнул, что у Москвы и Хельсинки были самые добрые и сердечные отношенияВладимир Путин заявил о создании Ленинградского военного округа из-за вступления Финляндии в НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх