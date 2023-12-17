Путин анонсировал воссоздание Ленинградского военного округа

Решение связано со вступлением Финляндии в НАТО. Президент РФ выразил опасения по этому поводу, предупредил о возможных негативных последствиях и подчеркнул, что у Москвы и Хельсинки были самые добрые и сердечные отношенияВладимир Путин заявил о создании Ленинградского военного округа из-за вступления Финляндии в НАТО.