Путин анонсировал воссоздание Ленинградского военного округа

Решение связано со вступлением Финляндии в НАТО. Президент РФ выразил опасения по этому поводу, предупредил о возможных негативных последствиях и подчеркнул, что у Москвы и Хельсинки были самые добрые и сердечные отношенияВладимир Путин заявил о создании Ленинградского военного округа из-за вступления Финляндии в НАТО.
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