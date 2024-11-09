Политика как он...
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Политика как она есть

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Reuters: Кеннеди-младший рассматривает кандидатов на должности в минздраве США

Reuters: Кеннеди-младший рассматривает кандидатов на должности в минздраве США

Роберт Кеннеди-младший, бывший независимый кандидат в президенты, рассматривает резюме кандидатов на главные должности в государственных учреждениях министерства здравоохранения США в новой администрации Дональда Трампа.

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