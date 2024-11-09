Reuters: Кеннеди-младший рассматривает кандидатов на должности в минздраве США

Роберт Кеннеди-младший, бывший независимый кандидат в президенты, рассматривает резюме кандидатов на главные должности в государственных учреждениях министерства здравоохранения США в новой администрации Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии