Нижегородцы ждут до часа на АЗС Teboil, «Опти» и «Лукойл»

9 октября на нескольких АЗС Нижнего Новгорода сервисы онлайн-карт зафиксировали скопления автомобилей, при этом на заправках «Опти» на улице Родионова, «Лукойл» на проспекте Гагарина и «Газпромнефть» на улице Академика Сахарова ожидание достигает часа.
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