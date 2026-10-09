Нижегородцы ждут до часа на АЗС Teboil, «Опти» и «Лукойл»

9 октября на нескольких АЗС Нижнего Новгорода сервисы онлайн-карт зафиксировали скопления автомобилей, при этом на заправках «Опти» на улице Родионова, «Лукойл» на проспекте Гагарина и «Газпромнефть» на улице Академика Сахарова ожидание достигает часа.