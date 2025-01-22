Попавший без вести: у Израиля нет данных о состоянии Харкина в Газе

Судьба уроженца Донецка Максима Харкина, удерживаемого в плену в секторе Газа, остается неизвестной. Он не был включен в список заложников, которых освободят в рамках первого этапа сделки между Израилем и ХАМАС.
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