«Барсу» обвинили во взяточничестве, слушания по делу Валиевой в CAS отложены, Норвегия тоже бойкотирует матчи с Россией, Федун продает имущество в Москве, 2Drots вылетели из Кубка и другие новости

1. «Барселону» обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Среди возможных наказаний – Сегунда и бан в еврокубках.
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