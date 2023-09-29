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Не только о футболе

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«Барсу» обвинили во взяточничестве, слушания по делу Валиевой в CAS отложены, Норвегия тоже бойкотирует матчи с Россией, Федун продает имущество в Москве, 2Drots вылетели из Кубка и другие новости

«Барсу» обвинили во взяточничестве, слушания по делу Валиевой в CAS отложены, Норвегия тоже бойкотирует матчи с Россией, Федун продает имущество в Москве, 2Drots вылетели из Кубка и другие новости

1. «Барселону» обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Среди возможных наказаний – Сегунда и бан в еврокубках.

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Комментарии
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Лена Мисько
в статье написано: остановился на обочине проходящей через Ниццу автострады А8
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4 час.
Лена Мисько
https://highestbridges.com/wiki/index.php?title=Magnan_Viaduct
Magnan Viaduct - HighestBridges.com
highestbridges
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4 час.
КузнецовВВ
правильно. во Франции наименование всех платных трасс начинаются с буквы А. конкретно А8 имеет еще название Провансаль. как майонез. она не заходит в города, а идет в обход по горам, мостам и тоннелям
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3 час.

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