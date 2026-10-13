Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дегтярев: чемпионат в Роттердаме без гимнасток из РФ - «фейковый»

Дегтярев: чемпионат в Роттердаме без гимнасток из РФ - «фейковый»

Министр спорта Михаил Дегтярев в беседе со Zvezdanews прокомментировал ситуацию с отказом властей Нидерландов в выдаче виз лидерам женской сборной команды России по спортивной гимнастике.

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