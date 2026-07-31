Fyodor Lukyanov: Why does the West need Ukraine and the "threat to Russia" — what's next?

The military-technical balance of forces is an important element of any political system. And its change, including due to the emergence of new means of warfare, affects political intentions and their feasibility, says Fyodor Lukyanov, chairman of the Council for Foreign and Defense Policy (SWAP), in an article for Profile magazine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)