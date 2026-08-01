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Кайрен Уилсон выходит в финал Шанхай Мастерс 2026, одержав волевую победу над Чжао Синьтуном

Кайрен Уилсон выходит в финал Шанхай Мастерс 2026, одержав волевую победу над Чжао Синьтуном

Седьмой номер в мировом рейтинге Кайрен Уилсон одержал победу со счетом 10-8 над Чемпионом мира 2025 года Чжао Синьтуном в 1/2 финала на турнире Shanghai Masters 2026, сообщает WST Кайрен Уилсон вышел в финал Шанхай Мастерс 2026 (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Кайрен Уилсон пробился в финал турнира Shanghai Masters 2026, одержав победу над Чжао Синьтуном.

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