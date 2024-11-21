Правительство предложило разорвать соглашение о ядерной программе

Законопроект о денонсации соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе, подписанного в Стокгольме в 2003 году, предложило правительство России, 21 ноября сообщается электронной базе законопроектов Госдумы.
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