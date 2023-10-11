Центр «Звезда» объявил новый набор на курс военной подготовки в Новосибирске

Учебный центр действует на базе региональной общественной организации по развитию армейских тактических дисциплин «Звезда», обладающей необходимой материально-технической базой для организации процесса дополнительной подготовки, а также условиями для проведения полевых практических занятий.
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