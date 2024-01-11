В зоне СВО геройски погиб мобилизованный военнослужащий из Ростовской области

Отважный боец получил смертельное ранение при выполнении боевого приказа своего командования.Военнослужащий Иван Бочаров из Усть-Донецкого района Ростовской области погиб в декабре минувшего года, но об этом стало известно только накануне.
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