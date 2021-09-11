11 сентября – День города Судака

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!В этот сентябрьский день мы отмечаем общий праздник – День рождения нашего родного города, нашего дома! Как бы ни складывалась судьба каждого из нас, какими бы разными мы не были, всех нас объединяет любовь к нашему городу, неравнодушие к его судьбе, развитию, его традициям!За прошедший год мы многого добились: были благоустроены территории многоквартирных домов, установлены новые детские и спортивные площадки, проведены ремонты в общеобразовательных и медицинских учреждениях, на многих улицах произведен ремонт дорог или полностью положено новое покрытие, активно продолжается работа по газификации округа, торжественно были открыты несколько дошкольных уЧитайте полную новость на Crimea-news.