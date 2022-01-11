В МИДе ответили на обвинения: Намерений "напасть" на Украину нет и быть не может

Накануне в Женеве состоялся первый раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. После завершения встречи замглавы МИД Сергей Рябков рассказал журналистам, что в ходе переговоров среди прочего были затронуты отношения России и Украины.
Накануне в Женеве состоялся первый раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. После завершения встречи замглавы МИД Сергей Рябков рассказал журналистам, что в ходе переговоров среди прочего были затронуты отношения России и Украины.
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