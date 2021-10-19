Нидерландская принцесса Амалия отказалась от содержания в размере 1,3 миллиона евро в год

Принцесса Нидерландов Амалия заявила о том, что не примет причитающиеся ей по достижению 18-летия содержание в размере 1,3 миллиона евро в год до тех пор, пока не возьмет на себя полноценное исполнение обязанностей члена Королевской семьи страны.