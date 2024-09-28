Лавров: РФ прилагает активные усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

Москва прилагает активные усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии