Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ создают оперативный котёл западнее Дзержинска. ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Сумами Военное командование Украины, столкнувшись с большими потерями в боях за Курскую область, предпринимает отчаянные шаги для сдерживания дальнейшего продвижения ВС РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии