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ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Сумами

ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Сумами

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ создают оперативный котёл западнее Дзержинска. ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Сумами Военное командование Украины, столкнувшись с большими потерями в боях за Курскую область, предпринимает отчаянные шаги для сдерживания дальнейшего продвижения ВС РФ.

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