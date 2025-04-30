Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ создают оперативный котёл западнее Дзержинска. ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Сумами Военное командование Украины, столкнувшись с большими потерями в боях за Курскую область, предпринимает отчаянные шаги для сдерживания дальнейшего продвижения ВС РФ.