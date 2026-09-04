В Хабаровске открыли памятник в честь победы над милитаристской Японией

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. 15-метровый памятник в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны открыли в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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