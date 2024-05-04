Очередной «Орлан» не долетел от Челябинска до Екатеринбурга

Скоростной электропоезд из Челябинска в Екатеринбург встал посреди маршрута. Как передает корреспондент РИА «Новый День», электропоезд «Орлан», выехавший сегодня, 4 мая, из Челябинска в Екатеринбург, встал на станции Полевской.
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