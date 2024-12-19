Во время недавних археологических раскопок в Кувейте археологов удивила небольшая глиняная фигурка, возраст которой насчитывает 7 000 лет

Во время недавних археологических раскопок в Кувейте археологи были удивлены небольшой глиняной фигуркой возрастом 7000 лет.
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