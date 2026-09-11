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В Коряжме водитель «Лады» после ДТП выплатит пострадавшей миллион рублей

В Коряжме водитель «Лады» после ДТП выплатит пострадавшей миллион рублей

24-летний житель Котласа столкнулся с Toyota на перекрестке улиц Сафьяна и Кутузова. Водителя иномарки госпитализировали с тяжкими травмами.

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