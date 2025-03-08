Провал Украины: ВСУ могут быть очень скоро выведены из Курской области - NYP

ВСУ могут быть выведены из Курской области в течение двух недель, пишет New York Post. «Семимесячная вылазка Украины в Курскую область на грани срыва после того, как в пятницу войска Москвы прорвали линию обороны ВСУ в районе города Суджа».
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