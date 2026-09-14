Назван самый некурящий регион большой Тюменской области: разрыв почти в два раза

ТЮМЕНЬ, 14 сентября, ФедералПресс. Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в топ-10 самых некурящих регионов России.
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