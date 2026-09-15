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УтроNews

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Новак поручил усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка

Новак поручил усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка

Все необходимые объёмы топлива в рамках северного завоза поставляются в регионы в срок. Продолжается корректировка поставок в субъекты с локальными перебоями.

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