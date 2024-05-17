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Приложениями для Android можно будет управлять лицом. Google открыла код Project Gameface

Приложениями для Android можно будет управлять лицом. Google открыла код Project Gameface

Корпорация Google наконец сделала исходный код проекта Project Gameface доступным разработчикам приложений для операционной системы AndroidАнонсированный в прошлом году Project Gameface был представлен как технология управления курсором без использования рук — вместо мышки им можно было двигать при помощи выражения лица или движений головы, которые распознаются встроенной камерой устройства.

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