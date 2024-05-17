Приложениями для Android можно будет управлять лицом. Google открыла код Project Gameface

Корпорация Google наконец сделала исходный код проекта Project Gameface доступным разработчикам приложений для операционной системы AndroidАнонсированный в прошлом году Project Gameface был представлен как технология управления курсором без использования рук — вместо мышки им можно было двигать при помощи выражения лица или движений головы, которые распознаются встроенной камерой устройства.