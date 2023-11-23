В Крыму получили в качестве трофея украинский катер-камикадзе

В Крыму получили в качестве трофея украинский морской дрон. Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавших в направлении Крымского полуострова.
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