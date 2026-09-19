Sernageomin зафиксировала выброс пород на вулкане в Чили

В Чили из кратера Никанор на вулкане Невадос-де-Чильян столб пепла и частиц поднялся на 380 метров, сообщил Sernageomin.
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