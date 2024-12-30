Магнитные бури в январе 2025 года: влияние на Землю и человека Ирина ВальковаМагнитные бури — это явление, которое связано с изменениями в магнитном поле Земли, возникает оно вследствие взаимодействия солнечного ветра с нашей планетой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии